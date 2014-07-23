Skype sviluppa un'app per gli Amazon Fire Phone

[caption id="attachment_7813" align="alignleft" width="300"] Skype[/caption] Skype sta lavorando per sviluppare un’applicazione per gli smarphone di Amazon Fire Phone che sfrutteranno la schermata home e la prospettiva dinamica. Il download dell’app dovrebbe essere disponibile entro la fine del mese, in quanto è da due anni che la società sta collaborando con Amazon per lo sviluppo delle applicazioni per i tablet Kindle Fire HD e HDX. La collaborazione continuerà quindi anche per i Fire Phone, basati su sistema operativo Android che possiede però l’Amazon AppStore, poiché non è possibile utilizzare Google Play Store. La versione di Skype per i Fire Phone sarà differente dalle altre, in quanto sarà integrato il supporto per due caratteristiche peculiari del dispositivo, ovvero la Home Carousel e la Dynamic Perspective. La prima sostituisce la classica home predefinita di Android e prevede la presenza di widget che riesce a visualizzare le notifiche, i contatti e le conversazioni. La seconda invece è una tecnologia che utilizza le quattro fotocamere frontali e il giroscopio per consentire all’utente di eseguire più azioni diverse tra loro senza toccare lo schermo, quindi con questa nuova applicazione verrà sfruttata la prospettiva dinamica del Fire Phone per creare un nuovo badge per le notifiche e anche l’icona 3D delle app.