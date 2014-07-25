Dropbox for Business migliora la sicurezza
[caption id="attachment_7722" align="alignleft" width="300"] Dropbox[/caption] Dropbox for Business è una delle app più utilizzate da tutti gli utenti per condividere dei file, quest’ultimo è soprattutto usato dalle aziende. Proprio per questa ragione si è deciso di aggiornare la versione per rendere la collaborazione più sicura, ma soprattutto per avere maggiore controllo sui contenuti e impostando i permessi sulle cartelle condivise ed infine le password per i link condivisi. Alcune funzionalità inoltre è possibile provarla anche prima del lancio ufficiale, tutto questo grazie all’iscrizione al programma “Accesso Anticipato”. Un’altra delle funzioni inserite è quella che riguarda la possibilità di modificare la cartella condivisa e i file inseriti all’interno, ma tutto questo può essere fatto solo dal proprietario della cartella stessa. Altra importante funzione riguarda la novità dei link condivisi, infatti sarà possibile impostare una password e una data di scadenza in modo tale da poter bloccare l’accesso alle persone non autorizzate. Quindi non resta altro che scaricare Dropbox Business per iniziare ad utilizzare e condividere i propri file nel modo più sicuro possibile, e senza il timore di poter avere difficoltà con la sicurezza dei dati personali o di tantissimi altri file utili per svolgere il lavoro non solo dell’azienda ma anche delle singole persone che utilizzano l’applicazione in questione.
