Google Play inserisce gli sconti per l'estate

Per lodare l'estate, Google Play inserisce all'interno dello shop di app online degli sconti e delle offerte, in modo tale da regalare agli utenti di effettuare degli acquisti con saldo. Tutto questo per concedersi qualche ora di relax ma sempre con delle app a portata di touch e quindi si celebra la stagione del mare con le applicazioni e i giochi ad un prezzo ribassato. Per vedere la situazione basta semplicemente andare sulla homepage dello store e li vi saranno tutte le offerte inserite con le relative prove e gli sconti al 65 %. Lo sconto presente su Google Play però è temporaneo e quindi potrebbe scadere in qualsiasi momento, oppure potrebbe addirittura prolungarsi per diversi giorni o settimane. Quindi chiunque voglia acquistare delle applicazioni può farlo in questo periodo, dove sicuramente resterà contento per i prezzi. Gli sconti sono stati effettuati su: Mushroom Wars, World at Arms, Tetris Blitz, The Sims FreePlay, Theme Park, Ice Age Village, Jewel Galaxy, Transformers LEgends, Fantasy Manager Football, Bubble Blaze, The Tribez, Paradise Island, Dragon World e Dragon City. Mentre per le app normali sono: Zombies Run, ViewRanger GPS & Mappe, Endomondo Sports Tracker, Runtastic Sit – Up Pro, Bright Weather, Runtastic Pro, Maps.me e tantissime altre ancora.