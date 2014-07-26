Babbel aiuta gli utenti italiani in vacanza e non solo

[caption id="attachment_7842" align="alignleft" width="300"] Babbel[/caption] Babbel aiuta gli italiani in vacanza, proponendo dei nuovi corsi tematici dedicati alle vacanze che sono accessibili anche tramite broswer e app iOS oppure per Android. I livelli di difficoltà possono essere vari, e le lingue disponibili sono ben 13. Uno degli errori più frequenti è quello di ordinare un piatto italiano all'estero, dove non sarà mai possibile trovare gli stessi gusti a cui si è abituati, quindi è sempre preferibile imparare una lingua straniera per poi decifrare correttamente il menu. Babbel inoltre offre corsi di cucina francese e specialità messicane e questi ultimi possono essere seguiti direttamente sul proprio smartphone oppure sul tablet. Da alcuni risultati degli studi è emerso che la maggior parte degli italiani studia con un ritmo fisso, a differenza dei tedeschi che lo fanno solo quando hanno voglia, quindi senza un programma preciso, ma questo ovviamente avviene perchè la voglia di imparare una lingua deriva anche dal fatto che bisogna trovare lavoro. Le donne italiane inoltre superano gli uomini in tutte le lingue tranne che per il tedesco. Tre sono inoltre, i tre motivi principali per imparare una nuova lingua, ovvero: possibilità di comunicare meglio quando si è in viaggio, voglia di mantenersi in forma mentale ed infine trovare lavoro o migliorare la propria posizione.