Firefox per Android avrà più personalizzazioni

Firefox per Android è una versione del broswer che diventerà beta e quindi potrà permettere maggiori funzioni come ad esempio quella di impostare un servizio come screen page. Altra possibilità, sarà quella di poter personalizzare il tutto a proprio piacimento. Mozilla infatti ha annunciato una disponibilità e sarà quindi possibile scegliere le pagine che si desiderano visualizzare all'avvio dell'applicazione, inoltre i primi test che sono stati resi noti, hanno anche mostrato che l'utente può impostare come schermata home, Wikipedia, Instagram e Vimeo, inoltre si può anche nascondere o riordinare le pagine aperte a proprio piacimento. Quindi è anche possibile avere una schermata completamente vuota. L'installazione delle pagine è molto semplice, e può essere fatta anche dal menu deglli add - on. In alternatica si pòutilizzare la collezione Home Panels sul sito dei componenti aggiuntivi. Gli sviluppatori possono inoltre creare la propria pagina home sfruttando le nuove API Firefox Hub. Non resta altro quindi che attendere la versione beta per poter iniziare a personalizzare il tutto ma non solo per migliorare l'esperienza su broswer, ma anche per iniziare ad organizzare al meglio il proprio dispositivo, tra cui smartphone e tablet. Mozilla quindi resta sempre all'avanguardia con il mondo della tecnologia.