Facebook e Uber insieme per la svolta

Facebook Facebook e e Uber pare che abbiano iniziato a discutere sull'integrazione dell'app di messaggistica, tutto questo per permettere agli utenti di noleggiare un'auto con Messenger. Tutto questo si è voluto creare nonostante le proteste fatte da molti tassisti anche in Italia, poichè l'app sembra essere in continua espansione e tutto questo potrebbe migliorare anche grazie al social network. L'idea di fondere i due servizi è senza dubbio una novità in Italia, anche se in altri paesi questi tipi di fusione si sono già avuti. Questa fusione potrebbe assolutamente rappresentare un vantaggio per entrambe le società e Facebook inoltre potrebbe porre le basi per una futura piattaforma di e - commerce, creando così una piattaforma di informazione degli utenti per i pagamenti e non solo. Sono già stati effettuati dei test inoltre per iniziare a creare queste basi, Uber intanto avrebbe anche la possibilità di raggiungere milioni di potenziali clienti, in quanto si sa benissimo che i social network sono molto più utilizzati rispetto a delle semplici applicazioni. L'azienda intanto ha già sottoscritto un accordo con Google per interagire con il servizio di Google Maps, quindi quest'eventuale partnership potrebbe anche consentire maggiore pubblicità rispetto agli altri concorrenti come ad esempio Lyft.