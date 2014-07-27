L'iPhone 6C affiancherà il nuovo iPhone 6?
di Redazione
27/07/2014
L'iPhone 6 è uno dei dispositivi più attesi dell'anno e molto probabilmente sarà accompagnato dall'iPhone 6C. Tutto questo lo si evince dalle indiscrezioni di un produttore di pellicole che ne conferma le versioni da 4,7 e 5,5 pollici. Tutto questo, è quasi certo in quanto si è tenuto conto delle ottime prestazioni e delle ottime vendite del dispositivo iPhone 5C, che sin da subito ha registrato delle vendite altissime, soprattutto nell'ultimo trimestre. Le informazioni sull'iPhone 6 sono sicuramente quelle che trapelano di più e anche ogni giorno, ma ad oggi spunta anche la news riguardo appunto all'iPhone 6C. Ovviamente le foto non sono ancora state scoperte ne tantomeno pubblicate da diversi forum, ma sicuramente al più presto arriveranno immagini riguardo a questo modello. Bisogna anche tener conto che i dispositivi Apple sono quelli più attesi dell'anno in quanto non solo hanno delle ottime prestazioni, ma sono anche dall'estetica moderna, attirando così l'attenzione di tutti gli utenti amanti del bello e della tecnologia avanzata. Non resta dunque che attendere l'uscita di questi fantastici dispositivi per avere maggiori info, oppure sperare nella scoperta di nuove caratteristiche che possano trapelare prima della presentazione ufficiale, fatta dalla stessa società da Cupertino che produce i melafonini.
