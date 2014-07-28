Android 4.43 Kitkat, il rollout disponibile su HTC One M8

[caption id="attachment_7854" align="alignleft" width="300"] HTC One M8[/caption] Android 4.4.3 Kitkat sbarca anche su HTC One M8 e riceve l’update ufficiale al sistema operativo, il rollout inoltre ha già preso il via ma. Uno degli smartphone Top di gamma appena lanciati sul mercato infatti avrà integrato un sistema operativo fantastico, ovviamente per raggiungere tutti i dispositivi è necessario attendere in quanto come ben si sa, gli aggiornamenti per arrivare ci mettono un bel po’. Stando però ai report presenti sul web, il via è già stato dato in Europa e si partirà dai paesi nordici per poi arrivare al resto del continente. Ovviamente bisogna sempre ricordare agli utenti in attesa che serviranno comunque giorni per arrivare su tutti i device quindi ciò non significa che presto si potrà provare questa nuova versione di Android 4.43 Kitkat. Per averlo sul dispositivo ovviamente ci sono due modi, il primo è quello di attendere la notifica dell’aggiornamento disponibile, quindi di effettuare poi il download; oppure si può tranquillamente controllare nelle impostazioni se è disponibile la nuova versione per il proprio smartphone, in modo tale da poterlo utilizzare al più presto. Il Changelog contiene dei riferimenti a migliorie per quanto riguarda le prestazioni dei moduli Bluetooth, Wifi e di quelli dedicati alla connessione internet in mobilità, aggiornamenti per la galleria, la fotocamera e le impostazioni per HTC Sync Manager.