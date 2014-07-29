Uber for Business si aggiorna per le aziende

[caption id="attachment_7871" align="alignleft" width="300"] Uber[/caption] Uber for Business è un’app per il noleggio aziendale e da oggi aggiornerà tutte le funzionalità per permettere all’azienda di gestire centralmente le spese dei noleggi effettuate dai propri dipendenti. Tutto questo avverrà grazie alla creazione di una dashboard centralizzata che permette di controllare la situazione e le spese dovute agli spostamenti. È stato fato ciò per permettere alle aziende di poter utilizzare anche un semplice smartphone per aggiornare la situazione ma soprattutto per permettere all’utente di noleggiare e pagare Uber con carta di credito. Molti clienti infatti utilizzano il servizio startup californiano per effettuare viaggi di trasporto. Con Uber for Business infatti i dipendenti riceveranno un invito e dopo aver cliccato sul link potranno connettere il profilo al proprio account business. Ovviamente sarà possibile anche passare dall’uno all’altro in pochissimi secondi e se viene noleggiata un’auto per motivi di lavoro la ricevuta sarà direttamente aggiunta alle spese dell’azienda per cui si lavora. La piattaforma consente quindi di inviare fattura e di calcolare con precisione l’incidenza degli spostamenti sul bilancio aziendale. Non resta altro quindi, che scaricare questa applicazione e collegarla al profilo personale per iniziare a prenotare i propri spostamenti con la nuova applicazione del momento, vicina alle aziende soprattutto.