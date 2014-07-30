Bolt invia foto più veloce di Snapchat

[caption id="attachment_7886" align="alignleft" width="300"] Bolt instagram[/caption] Bolt per iOS e Android, permette di inviare foto e video ai propri amici, quasi nello stesso modo che viene utilizzato Snapchat ma la condivisione sembra essere assolutamente più veloce di quest’ultimo. Instagram infatti con questa nuova disponibilità, pare che voglia lanciare una sfida, l’azienda infatti ha scelto una modalità di distribuzione diversa dalle altre, l’app inizialmente infatti può essere scaricata solo da chi risiede in Nuova Zelanda, Singapore e Sud Africa poi successivamente raggiungerà anche gli altri paesi. La prima apparizione è avvenuta circa una settimana fa ed è stato tutto pubblicizzato da un banner presente all’interno dell’app Instagram. Ora però la società ha annunciato ufficialmente l’uscita di questo Bolt per permettere agli utenti di inviare velocemente video, audio e fotografie. Forse questa suddivisione dei paesi è stata effettuata perché si vuole valutare bene l’accoglienza degli utenti, poiché di queste applicazioni il mercato ne è già pieno e quindi si vuole andare con i piedi di piombo. Basta semplicemente inserire il proprio numero di telefono così da poter prelevare i numeri in rubrica per poi iniziare a creare liste di preferiti, oppure di inviare una scatto o tanto altro. Inoltre questa app consente di condividere le proprie foto e i propri file solo con una persona alla volta. Per scoprire di più non resta che attendere l’arrivo di questa app.