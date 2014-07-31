Google, potrebbero esserci altre indagini dall'UE
31/07/2014
Google UE potrebbe ricevere alcune indagini su Android, in quanto il commissario Joaquin Alumunia ha lasciato l’incarico e la comunità Europea potrebbe riavviare nuove indagini. Ad oggi inoltre emergono alcuni nuovi dettagli che sono stati comunicati da tre fonti alla redazione di Reuters, questi questionari sono stati inviati dall’UE ad operatori telefonici e da alcuni produttori di smartphone e tablet e devono essere restituiti entro settembre. Si tratta di 40 domande che sono relative ad alcuni accordi scritti o non formali che sono stati siglati con diverse aziende con il gruppo Mountain View. Inoltre è stata richiesta anche una copia di tutti i documenti dal 2007 fino ad oggi, e proprio questo potrebbe far sorgere il dubbio di una nuova indagine. Tutto questo sicuramente per controllare che non siano violate le normative antitrust ma soprattutto anche per comprendere al meglio il lavoro effettuato da Google nell’ambito del market place e non solo, quindi per riuscire a decifrare se ci siano problemi che possano essere creati ad operatori, produttori o altre piattaforme concorrenti nel mondo della tecnologia. Per sapere di più non resta quindi che attendere la consegna dei questionari per poi comprendere se verranno effettuati ulteriori controlli.
