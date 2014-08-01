Nuove funzionalità per Office 1.1 in Apple
di Redazione
01/08/2014
Ci sono tante notizie per l’iPad 1.1 tra cui la possibilità di esportare in PDF e il supporto per i caratteri di terze parti. La Microsoft ha annunciato il primo aggiornamento compatibile con Apple e quindi Office 1.1. per iPad introduce così molte novità per i dispositivi Apple. Tra queste, oltre a quelle sopra citate possiamo trovare Word, Excel, Power Point e tante altre ancora che sono state aggiornate lo scorso 29 luglio. Microsoft infatti ha raggiunto la modalità Presenter View che può essere attivata quando la presentazione viene proiettata su uno schermo esterno. L’utente infatti può vedere le slide precedenti, quelle attuali e le successive; ed è anche possibile migliorare l’interattività con audio, musiche ecc. Per quanto riguarda invece Excel è possibile ordinare, espandere, filtrare e mostrare i dettagli delle tabelle, l’utente infatti può anche modificarne l’aspetto ma soprattutto sono state aggiunte le opzioni per la scala e il supporto per i fogli di diverse dimensioni. Per Word invece sono stati inseriti il supporto di caratteri ma anche l’esportazione in PDF, ma per creare e modificare i propri documenti è necessario scaricare Office 1.1 e fare un abbonamento a Office 365, per poter iniziare ad utilizzare le nuove funzionalità.
Articolo Precedente
Android è tra i sistemi più utilizzati del momento
Articolo Successivo
Google, potrebbero esserci altre indagini dall'UE
Redazione