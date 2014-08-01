Android è tra i sistemi più utilizzati del momento
01/08/2014
Il sistema operativo Android è tra quelli più spediti ed utilizzati del momento, dimostrando così che la Samsung è tra le aziende leader del settore mobile e tecnologico. Infatti tra i mesi di aprile e giugno sono stati distribuiti ben 8,5 smartphone con sistema operativo del robot verde felice su 10, c’è quindi una motivazione valida per questa situazione, in quanto i servizi offerti dalla società sono a basso costo ma soprattutto rimangono molto attraenti e utili per l’utente che ha in possesso uno smartphone, quindi i produttori che fanno parte della concorrenza dovranno senza dubbio penare a qualcosa se non vogliono rischiare di avere un mercato di quasi monopolio. Tutto questo perché l’azienda riesce a fornire delle ottime esperienze ma soprattutto il vantaggio più grande di Android è quello di essere tra i sistemi operativi più quotati del momento, anche più della Apple che fornisce si servizi agli utenti ma non allo stesso modo del gruppo Google. Quindi per avere delle evoluzioni non resta altro che vedere non solo l’andamento dei produttori rivali, ma anche quello dei produttori del sistema operativo di Google, in quanto con il passar del tempo è necessario effettuare delle evoluzioni che siano al passo con le richieste di mercato.
