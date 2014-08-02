Facebook, introdotte nuove feature per i messaggi

[caption id="attachment_7848" align="alignleft" width="300"] Facebook[/caption] Facebook, il social più utilizzato del momento aggiunge delle nuove feature a Slingshot che permettono di avere una reazione alla reazione senza essere obbligati a sbloccare il messaggio. Slinghot dunque per iOS e Android possono essere scaricate dagli store di Apple e Google. Quest’ultimo permette di visualizzare un messaggio solo se l’utente invia una risposta, quindi è possibile anche inviare una reazione oppure eliminare lo shot con uno swipe. A questo punto però finisce lo scambio e occorre nuovamente sbloccare il messaggio. Dopo aver installato la nuova versione dell’app, gli utenti potranno sfruttare la nuova feature denominata reactions to reactions. L’immagine pubblicata sul blog ufficiale riesce ovviamente a chiarire il funzionamento, solo che l’unico problema per Facebook è che questa funzionalità potrebbe impedire l’espansione dell’applicazione stessa, in quanto lo scambio di reazioni rimane bloccato tra due persone. Ovviamente ognuno effettuerà le sue scelte ma questi nuovi metodi di comunicazione e queste nuove applicazioni, consentono in tutti i modi di rivoluzionare il mondo della comunicazione, grazie a semplici colpi di touch e non solo, in quanto ad oggi è anche possibile utilizzare video, immagini e registrazioni audio per poi condividere tutto con i propri amici. Non resta altro quindi che utilizzare finalmente l’applicazione per saperne di più.