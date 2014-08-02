Il logo dell'iPhone 6 non si illuminerà
di Redazione
02/08/2014
L’iPhone 6 è stato un dispositivo molto discusso negli ultimi giorni, soprattutto per il dilemma dell’illuminazione del logo posteriore. Ad oggi però si può dire con certezza che quest’ultimo non si illuminerà come quanto stabilito da alcune indiscrezioni. Infatti sul web si è discusso molto su questa cosa, tanto da poter far sperare tutti gli amanti del geek ma purtroppo per loro non è così. La parte intagliata della cover, servirebbe solo ed esclusivamente a posizionare meglio uno strato di metallo a specchio che potrebbe essere alluminio anodizzato, proprio come avviene negli iPad Air. Non ci sarà quindi nessuna integrazione di un LED, neanche per le notifiche quindi. Si saprà di più entro le prossime settimane ovviamente, in quanto come sempre si intensificheranno i rumors in vista della presentazione ufficiale che avverrà a metà settembre. Molte sono le discussioni riguardo al nuovo iPhone 6, e altrettante sono le persone che attendono l’uscita di questo nuovo fantastico dispositivo che potrà sicuramente strabiliare gli utenti amanti della mela morsicata. La Apple dunque sta lavorando sodo per garantire al più presto la presentazione del nuovo gioiello, nella speranza che sia apprezzato dagli utenti e che ne riesca a ricavare quanto avvenuto già con i precedenti smartphone.
Redazione