Car2go l'app in continua evoluzione in Italia

Car2go è il car sharing proposto da Daimler e ha fatto registrare un'ottima accoglienza nel nostro paese, con circa 130 mila iscritti tra Milano e Roma in meno di 12 mesi. Inoltre sono stati registrati un milione di noleggi in meno di un anno e questo è sicuramente un dato importantissimo. Quindi a differenza dell'Inghilterra, l'Italia è sicuramente più all'avanguardia, e le cifre parlano chiaro, in quanto si tratta di una durata media del noleggio compresa tra i 20 e i 60 minuti con una percorrenza media che va da 5 a 15 KM. Le auto sono sicuramente importantissime e sono disponibili tra Roma e Milano, ma da poco le Smart hanno anche raggiunto Firenze e questo ha fatto senza dubbio aumentare gli iscritti che vanno dai 26 ai 35 anni di età. Ecco i dettagli sull'accoglienza del servizio: oltre un milione di noleggi in Italia in meno di un anno, 130 mila iscritti tra Milano e Roma, 70 mila iscritti a Milano con una media di 25 mila noleggi a settimana, più di sei milioni di km percorsi nelle città indicate, continuo amento delle iscrizioni a Firenze a 3 mesi dal lancio ed infine 60 mila iscritti a Roma con una media di 15 mila noleggi settimianali. Quindi Car2go sembra essere realmente in crescita nel nostro paese.