La revisione delle auto è disponibile su eBay

03/08/2014

[caption id="attachment_7916" align="alignleft" width="300"]ebay ebay[/caption] La revisione delle proprie auto a breve si potrà prenotare anche su eBay in quanto l’app e il sito sono in continuo aggiornamento. La sperimentazione della vendita di servizi legata alle auto è senza dubbio una novità e quindi presto si potranno effettuare diverse prenotazioni direttamente online. Non si parlerà più quindi di un sito che riguarda la semplice compravendita di oggetti o di aste, ma di un vero e proprio motore di ricerca di servizi e questo lo ha fatto sapere il presidente del settore marketplaces business, Devin Weing. Questo test però inizierà solo in alcune città e non è stato ancora specificato dove, e se i test dovessero rispondere in modo positivo si potrebbe dare l’opportunità ad eBay di espandersi anche nell’acquisizione di servizi in tutto il territorio americano e non, in quanto il tutto potrebbe anche essere esteso a tutto il mondo. La strategia di questo colosso è quella di puntare alle auto in quanto c’è stato un grosso successo delle app che riguardano queste ultime, come ad esempio Airbnb Inc, Technologies Inc e Uber. Non resta altro quindi che verificare come si evolverà il nuovo servizio per poi iniziare a dare delle direttive per espandere il tutto anche nel resto dell’America e del mondo.

