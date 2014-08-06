Apple e Samsung firmano la pace negli stati ma non negli USA
di Redazione
06/08/2014
Dopo tante discussioni e cause finalmente Apple e Samsung firmano un accordo che pone fine a tutte le cause che hanno svolto in molti paesi. Tutto questo però significa che probabilmente negli Stati Uniti la guerra tra le due case continuerà. Con un comunicato ufficiale, entrambe le case produttrici fanno sapere di aver firmato questo accordo per porre fine a tutte le cause legali degli scorsi anni, ottenute in Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Giappone, Spagna, Germania, Australia e Corea del Sud. Restano fuori dalla discussione quindi gli USA. Questo accordo pare che abbia una grossa importanza in quanto la battaglia legale tra loro è lunga e quindi finalmente si è giunti ad una conclusione. Questo quanto comunicato ufficialmente dalle società in questione: "Apple e Samsung hanno acconsentito a terminare tutti i contenziosi tra le due compagnie al di fuori degli Stati Uniti". Le aziende però si sono rifiutate di fornire i termini d'accordo, limitandosi così a far solo comprendere la volontà di entrambe, permettendo così di far continuare il caso però risparmiando allo stesso tempo risorse per aver concluso le cause negli altri paesi. Non resta altro quindi che attendere notizie ufficiali riguardo alla situazione per poi sapere di più a riguardo.
Articolo Precedente
Yahoo Mail l'app personalizzabile su iOS e Android
Articolo Successivo
Fioccano le nuove foto del Galaxy Alpha
Redazione