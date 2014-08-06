Caricamento...

Yahoo Mail l'app personalizzabile su iOS e Android

06/08/2014

[caption id="attachment_7949" align="alignleft" width="300"]Yahoo Mail Yahoo Mail[/caption] Yahoo Mail è la nuova applicazione per iOS e Android, che è riuscita a migliorare il servizio per un'esperienza positiva degli utenti. C'è stata infatti una vera e propria rivoluzione e tutto questo solo per migliorare il servizio messo a disposizione per gli utenti, partendo dallo sport fino ad arrivare alla finanza e tantissimo altro ancora. Questa app è frutto del lavoro di un team composto dalle 100 alle 500 persone e si spera sia un vero successo, oltre ovviamente a quello ottenuto in precedenza. Yahoo Mail è stata progettata per puntare alla semplicità, puntando anche sulla personalizzazione, fornendo così agli utenti molti più servizi basati sulle esigenze degli stessi, seguendo così i loro interessi. Aprendo la nuova mail è infatti possibile visualizzare nella inbox il pannello con le icone per la ricerca specifica. Cliccando invece sull'icona "Oggi" si potrà visionare tutto quello che è di maggiore interesse in quella giornata. Il team di Yahoo punta sempre ad avere importanti prospettive in quanto già con 450 milioni di utenti mensili in telefonia, punta ad aumentare sempre di più il numero, ed inoltre è stato constatato che c'è una crescita che è aumentata dal 36 % al 79 % annuo del tempo medio speso dagli utenti. Non resta altro quindi che scaricare ed utilizzarel'app.

