Moto 360 si ricaricherà senza fili

Moto 360 è l'attesissimo smartwatch della Motorola che potrebbe avere la caratteristica di ricaricarsi senza fili, quindi con un caricabatterie wireless. Questo dispositivo avrà un display luminoso dotato anche di un cardiofrequenzimetro grazie ad un sensore che poi consentirà di monitorare il battito dell'utente che lo indossa. La caratteristica è sicuramente molto importante e utile come strumento soprattutto per coloro che si dedicano al benessere e alle attività fisiche. Il caricabatterie wireless del Moto 360 appare in anteprima come un vero gioiellino ed è molto elegante ma sicuramente difficile da portare con se rispetto ad un semplice spinotto tradizionale. La batteria sicuramente avrà una vita più lunga rispetto ad altri dispositivi, offrendo così un'autonomia di due giorni di intenso utilizzo ma per trarne delle conclusioni bisogna attendere quali saranno le performance finali del device. Altra caratteristica di questo smartwatch riguarda la luminosità del display, che consentirà di avere maggiore visibilità, in più le dimensioni e il peso sono pari ad altri orologi standard presenti sul mercato. Il gioiello della Motorola già da tempo era al centro delle discussioni, in quanto l'azienda aveva annunciato una possibile uscita di uno smartwatch e ad oggi, pare che sia disponibile nei negozi entro la fine del mese di settembre.