Dedicato uno spazio a Beats nell'Apple Store

[caption id="attachment_7269" align="alignleft" width="300"] Apple sbarca su Android con Beats Music[/caption] La Beats sbarca su Apple Store, infatti dopo l’annuncio ufficiale, la società da Cupertino dedica una sezione all’azienda appena acquistata all’interno del negozio online. Tanti quindi sono gli auricolari, le cuffie e gli speaker targati Dr. Dre che nella giornata di ieri sono stati inseriti all’interno del canale Apple. Attualmente si parla di vendite solo negli Stati Uniti, ma successivamente si potrà anche introdurre tutti i prodotti targati Beats anche negli altri stati. Tutto questo è il primo passo per un’integrazione positiva nella sede dell’azienda californiana, e questo cambiamento avverrà con molta ma molta calma in modo tale da poter far comprendere realisticamente tutto questo ai clienti. Fra i prodotti disponibili, almeno solo negli USA attualmente, c’è praticamente l’intero catalogo targato Dr Dre e i prezzi inoltre rimangono proprio come quelli presenti sui listini precedenti. Quindi l’azienda da Cupertino scrive: “l grande suono non dovrebbe mai essere un rimorso. In ogni paio di cuffie Beats, in ogni altoparlante, in ogni nota, sperimenterai l’unica unione tra scienza e arte, che ti permette di ascoltare la tua musica nel modo in cui l’artista l’ha concepita. Non sentire soltanto. Ascolta.” Non resta altro quindi, che iniziare ad attendere per poi visionare i prodotti quando saranno presenti negli store in Italia.