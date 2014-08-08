Android L, rilasciata da Google la Developer Preview

[caption id="attachment_7343" align="alignleft" width="300"] Logo Android[/caption] Android L è una versione aggiornata che è stata rilasciata da Google, si tratta della Developer Preview di Android per lo smartphone Nexus 5 e per i tablet Nexus 7. Il rilascio della versione è previsto per il prossimo autunno ed è del tutto inedita per Google e per la prima volta il gruppo Mountain View ha rilasciato con grande anticipo una Developer Preview del sistema operativo, proprio per permettere agli sviluppatori di preparare al meglio il debutto. I nuovi pacchetti da scaricare e installare sui dispositivi sono disponibili sulle pagine e i siti ufficiali ma purtroppo non si tratta di update rilasciati come avviene di solito, quindi in modalità OTA, ma è richiesto avere una perdita di dati e questo non farà di certo piacere agli utenti. È consigliato quindi procedere solo se realmente si è intenzionati ad introdurre sui propri dispositivi la versione del sistema operativo Android L. L’obiettivo principale di questo aggiornamento è quello di introdurre il Google Fit SDK. Dunque con questa nuova versione del sistema operativo ci saranno tantissime funzionalità nuove e per scoprire di più non resta che attendere l’uscita ufficiale che avverrà il prossimo autunno. Tutto questo per rendere l’esperienza dei clienti sempre al top delle richieste.