Lo smartwatch ASUS presentato all'IFA 2014?

Smartwatch ASUS Lo smartwatch ASUS, potrebbe essere presentato all'IFA 2014 di Berlino, facendo così il debutto ufficiale nella famiglia degli smartwatch con sistema operativo Android Wear. Anche ASUS quindi vuole gettarsi nel mondo dello wear e stando a quanto riportano le diverse indiscrezioni a riguardo, la casa taiwanese proprio nell'evento che si terrà in Germania, potrebbe dare spazio alle novità. Il lancio però non potrebbe essere tutto immediato, in quanto si potrebbe prolungare il tutto fino alla metà del prossimo anno, quindi a data da destinarsi. Tutto dipenderà dalla domanda degli utenti per i dispositivi wear, che al momento è ancora troppo bassa e quindi non potrebbe garantire un adeguato ritorno economico. La società ha però rilasciato delle dichiarazioni: "Stiamo sognando in grande per il futuro dei dispositivi indossabili e vogliamo che presto tutto questo diventi realtà. All'inizio del prossimo anno vedremo se la domanda degli utenti è quella che ci aspettiamo e poi procederemo". Quindi lo smartwatch ASUS dipende dalle richieste dei clienti, si parla però di un prezzo molto più basso rispetto agli altri dispositivi presenti sul mercato, ovvero un prezzo compreso tra i 99 e i 149 dollari. Non ci sono però riferimenti sul nome del dispositivo e quindi non resta che attendere.