Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Lo smartwatch ASUS presentato all'IFA 2014?

Redazione Avatar

di Redazione

19/08/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_8045" align="alignleft" width="300"]Smartwatch ASUS Smartwatch ASUS[/caption] Lo smartwatch ASUS, potrebbe essere presentato all’IFA 2014 di Berlino, facendo così il debutto ufficiale nella famiglia degli smartwatch con sistema operativo Android Wear. Anche ASUS quindi vuole gettarsi nel mondo dello wear e stando a quanto riportano le diverse indiscrezioni a riguardo, la casa taiwanese proprio nell’evento che si terrà in Germania, potrebbe dare spazio alle novità. Il lancio però non potrebbe essere tutto immediato, in quanto si potrebbe prolungare il tutto fino alla metà del prossimo anno, quindi a data da destinarsi. Tutto dipenderà dalla domanda degli utenti per i dispositivi wear, che al momento è ancora troppo bassa e quindi non potrebbe garantire un adeguato ritorno economico. La società ha però rilasciato delle dichiarazioni: “Stiamo sognando in grande per il futuro dei dispositivi indossabili e vogliamo che presto tutto questo diventi realtà. All’inizio del prossimo anno vedremo se la domanda degli utenti è quella che ci aspettiamo e poi procederemo”. Quindi lo smartwatch ASUS dipende dalle richieste dei clienti, si parla però di un prezzo molto più basso rispetto agli altri dispositivi presenti sul mercato, ovvero un prezzo compreso tra i 99 e i 149 dollari. Non ci sono però riferimenti sul nome del dispositivo e quindi non resta che attendere.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

You Tube Musik Key, la nuova app di Google

Articolo Successivo

Samsung Galaxy Tab S un nuovo spot per il multitasking

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019