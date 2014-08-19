You Tube Musik Key, la nuova app di Google

[caption id="attachment_8042" align="alignleft" width="300"] Youtube Music Key[/caption] You Tube Musik Key, è un nuovo servizio musicale messo a disposizione da Google al costo di 9,99 dollari al mese ed inoltre includerà l’accesso a Google Play Musik Key. Sono circa 10 mesi che circolano voci riguardo a questo probabile servizio di streaming e finalmente è quasi pronto il lancio ufficiale. Quest’ultimo potrebbe essere considerato una vera e propria evoluzione di Google Play Music, infatti oltre ai brani musicali, riprodurrà in streaming anche se si è offline dopo aver salvato sul proprio dispositivo le clip come preferite. Inoltre gli utenti potranno avere dei contenuti esclusivi come le registrazioni dei concerti e l’ascolto della musica senza interruzioni da parte delle pubblicità. È possibile anche riprodurre delle tracce in background in modo tale da poter anche svolgere altre attività sul proprio dispositivo. Con You Tube Music Key inoltre, c’è la possibilità di avere You Tube Mix che riesce a far creare una playlist infinita con skipping illimitato. Il supporto per Chromecast consentirà infine di poter vedere i video mixati anche sullo schermo della propria tv. Sono disponibili oltre 20 milioni di tracce di alta qualità e album completi, non resta altro quindi che scaricare ed utilizzare questa fantastica app sul proprio smartphone.