Samsung Galaxy Tab 4 Nook deriva dalla collaborazione di 2 aziende

Samsung Galaxy Tab 4 Nook Samsung Galaxy Tab 4 Nook è la nuova versione personalizzata del tablet da 7 pollici e a differenza del Kinfle Fire, ha la possibilità di accedere al Google Play Store. La Samsung e la Nook Media quindi hanno annunciato ufficialmente la collaborazione per la nascita del primo tablet. Quest'ultimo potrà essere acquistato nelle librerie Barnes & Noble negli Stati Uniti al prezzo di 179 dollari. L'unica pecca è che quest'ultimo molto difficilmente arriverà nel territorio italiano. Oltre allo schermo da 7 pollici, il dispositivo è dotato di una risoluzione di 1280 x 800 pixel ed integra un processore quad core da 1,2 GH, 1,5 GB di RAM e 8 GB di memoria interna che è possibile espandere fino a 32 GB grazie allo slot per la Micro SD. La fotocamera posteriore è di 3 megapixel, mentre quella frontale è dotata di un obiettivo di 1,3 megapixel. Altre funzioni sono il WiFi, il GPS, il Bluetooth 4.0 e una porta USB 2.0. Il sistema operativo è Android 4.4 KitKat, quindi l'interfaccia e le varie icone sono le stesse di un normale tablet Samsung. Quindi chiunque voglia provare il Samsung Galaxy Tab 4 Nook può visitare Barnes & Noble e acquistarlo, per dare anche dei nuovi giudizi in merito alla collaborazione tra le due aziende.