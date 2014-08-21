Skype: Aggiornamento per le multi notifiche

[caption id="attachment_7813" align="alignleft" width="300"] Skype[/caption] Skype è una delle app più utilizzate del momento, e la Microsoft, finalmente ha risolto il problema fastidioso che riguardava le notifiche multiple della chat. Infatti queste ultime saranno inviate solo sul dispositivo che si sta usando per la conversazione, tutto questo significa quindi che un messaggio non sarà notificato sul cellulare se si sta utilizzando un computer per messaggiare. Per avere queste funzioni, bisogna assolutamente avere o scaricare l’ultima versione del software. Tutto questo è stato risolto per regalare agli utenti un’esperienza migliore rispetto a quelle avute in precedenza, quindi risolvendo questo problemino si è riusciti senza dubbio a lasciare contenti coloro che utilizzavano Skype per delle comunicazioni giornaliere o come un regolare social network. Quindi quando l’utente terminerà la sessione sul dispositivo utilizzato, Skype invierà le notifiche a tutti i dispositivi. Se si risponde da uno smartphone si continuerà a ricevere lì le notifiche, tutto questo è stato fatto anche per consentire di riprendere la conversazione da dove era stata interrotta, ma soprattutto per consentire di rispondere indifferentemente da qualsiasi dispositivo. Non resta altro quindi che aggiornare la propria app presente sul dispositivo per poter usufruire di questa nuova funzionalità, introdotta dalla Microsoft proprio per i suoi clienti.