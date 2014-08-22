LG serie L, arrivano i nuovi smartphone "bello" e "fino"

[caption id="attachment_8080" align="alignleft" width="300"] LG serie L[/caption] I nuovi smartphone LG serie L, saranno esposti all’IFA 2014 di Berlino e i prezzi saranno annunciati nel momento in cui saranno messi sul mercato dell’Europa, Asia e America Latina. I dispositivi saranno basati su sistema operativo Android 4.4.2 ed inoltre stando alle ultime indiscrezioni saranno anche belli e fini, per essere presentati ad una fascia giovane di clienti che usa spesso il cellulare anche per la fotocamera. L’LG Bello avrà un display IPS da 5 pollici con risoluzione FWvGA con 854x480 pixel, mentre l’LG Fino avrà un display da 4,5 pollici con risoluzione WVGA, quindi 800x480 pixel. Per entrambi è stato scelto un processore quad core ma la frequenza cambierà in base ai modelli, il primo infatti avrà una frequenza di 1,3 GHz, mentre il secondo do 1,2 GHz. Entrambi hanno una RAM di 1 GB e la memoria interna sarà per il Bello di 8 GB mentre per il Fino di 4 GB. La fotocamera posteriore è dotata di obiettivo da 8 megapixel mentre quella frontale da 1. La capacità della batteria è rispettivamente di 2540 mAh e di 1900 mAh. I dispositivi LG serie L inoltre supporteranno solo reti 3G ma avranno in design molto accurato per accontentare anche chi ama l’estetica.