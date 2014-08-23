You Tube for Kids, il nuovo progetto per i bambini

[caption id="attachment_8089" align="alignleft" width="300"] You Tube for Kids[/caption] Google pare che stia preparando You Tube for Kids in quanto con questa nuova funzione ci saranno moltissimi strumenti adatti a tutti i genitori che vogliono creare un account per i propri figli e per controllare le loro attività dinanzi al computer nel momento in cui si trovano online. Tutto questo è un modo legale per aiutare la crescita sana e soprattutto per educare i propri figli per la navigazione su internet. Una darshboard permetterà inoltre di controllare tutte le attività per poi creare una versione adatta di You Tube ai propri bambini. Ovviamente bisogna sempre tener conto che sarebbe possibile creare dei contatti falsi, dove i bambini possono tranquillamente navigare come un adulto, e ovviamente Google se ne solleva dalle responsabilità in quanto i dati personali sono e devono essere inseriti solo ed esclusivamente dall’utente. Quindi con questa nuova idea di You Tube for Kids, si spera che anche i bambini possano navigare in tutta sicurezza, soprattutto visualizzando contenuti adatti alla propria età. Permettendo così a tutti di utilizzare le potenzialità di internet, ma soprattutto per permettere anche il divertimento in famiglia grazie al semplice utilizzo di internet e del computer senza preoccupazioni e senza pericoli in quanto si dispone di un blocco.