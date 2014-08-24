Caricamento...

Amazon mette in commercio il Local Register

di Redazione

24/08/2014

[caption id="attachment_8103" align="alignleft" width="300"]Local Register Local Register[/caption] Amazon ha deciso di lanciare il suo lettore di carte di credito, ovvero il Local Register. Un servizio che permetterà quindi di accettare i pagamenti anche tramite smartphone e un lettore di carte di credito. Quest’ultimo sarà molto particolare in quanto i dispositivi Andtoid, i Tablet ecce cc andranno collegati ai dispositivi utilizzando un jack proprio come quello per le cuffie. Il costo del prodotto è di 10 dollari sullo stesso sito di Amazon e sfrutta un’app che è stata resa disponibile anche per Apple Store e Play Store, oltre appunto all’Amazon Store. Un’altra soluzione a questo è il tablet Kindle Fire HDX da 9 pollici con un lettore di carta di credito che ha il prezzo di 379 dollari. A breve i due lettori, saranno disponibili anche nei negozi Staples. Da tempo si parlava di questa nuova tecnologia anche per le carte di credito, e dunque pare che presto si passerà anche all’e – payment. Intanto con il Local Register è già stato fatto un grosso passo avanti, in quanto è già disponibile e soprattutto il prezzo è vantaggioso rispetto alla concorrenza. Non resta altro quindi che acquistare il nuovo lettore, per poi iniziare ad acquistare direttamente con il proprio smartphone.

