Amazon mette in commercio il Local Register

Local Register Amazon ha deciso di lanciare il suo lettore di carte di credito, ovvero il Local Register. Un servizio che permetterà quindi di accettare i pagamenti anche tramite smartphone e un lettore di carte di credito. Quest'ultimo sarà molto particolare in quanto i dispositivi Andtoid, i Tablet ecce cc andranno collegati ai dispositivi utilizzando un jack proprio come quello per le cuffie. Il costo del prodotto è di 10 dollari sullo stesso sito di Amazon e sfrutta un'app che è stata resa disponibile anche per Apple Store e Play Store, oltre appunto all'Amazon Store. Un'altra soluzione a questo è il tablet Kindle Fire HDX da 9 pollici con un lettore di carta di credito che ha il prezzo di 379 dollari. A breve i due lettori, saranno disponibili anche nei negozi Staples. Da tempo si parlava di questa nuova tecnologia anche per le carte di credito, e dunque pare che presto si passerà anche all'e – payment. Intanto con il Local Register è già stato fatto un grosso passo avanti, in quanto è già disponibile e soprattutto il prezzo è vantaggioso rispetto alla concorrenza. Non resta altro quindi che acquistare il nuovo lettore, per poi iniziare ad acquistare direttamente con il proprio smartphone.