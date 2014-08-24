Dropbox si aggiorna per i dispositivi Android

[caption id="attachment_7722" align="alignleft" width="300"] Dropbox[/caption] Dropbox finalmente consente agli utenti di visualizzare i diversi documenti di Word, i formati PDF e le presentazioni Power Point, sui dispositivi Android, grazie alla ricerca migliorata con i suggerimenti typeahead. Ovviamente oltre a queste funzionalità, ne sono state inserite anche altre che poi sveleremo man mano. L’app in questione può essere scaricata assolutamente in modo gratuito, dal negozio per i dispositivi che hanno il sistema operativo Android, quindi il Google Play Store. Questa nuova versione del Dropbox, consente di visualizzare le anteprime di diversi documenti, consentendo così agli utenti di visualizzare il tutto dal proprio dispositivo, senza ricorrere ad altre scomode applicazioni esterne. Ovviamente questa novità è molto importante ma non può rendere l’app paragonabile alla concorrenza in quanto Box può visualizzare oltre 100 tipi di file, mentre OneDrive apre principalmente i diversi file Office, permettendo così anche delle modifiche se si dispone di Office Mobile. Tra le varie novità c’è poi la ricerca che è stata migliorata per consentire una visualizzazione più veloce dei propri file, in quanto l’app andrà a suggerire in anticipo i nomi dei documenti presenti sul dispositivo. Tutto questo quando l’utente sta digitando il nome del file da ritrovare, quindi una vera e propria comodità.