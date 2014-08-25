Facile seguire la moda con Nokia Lumia

[caption id="attachment_1944" align="alignleft" width="300"] Nokia Lumia [/caption] Qualsiasi utente disponga del dispositivo Lumia, potrà ammirare i nuovi aggiornamenti che saranno effettuati per le app fashion dell’inverno e dell’autunno. Infatti si potrà conoscere ogni evento riguardo alla moda, le tendenze e i vari outfit dei diversi smartphone, per le stagioni, grazie alle applicazioni del proprio dispositivo. Tutto questo proprio perché l’estate sta per finire e quindi si vuole dare un occhio a ciò che viene presentato sul mercato. Dalla Microsoft stessa, si viene infatti a sapere che le app fashion sono già disponibili per gli smartphone Lumia ma ad ogni modo ne sono veramente tante e quindi è quasi impossibile scaricarle tutte, così per scegliere quella più adatta alle esigenze, ne elencheremo qualcuna. Si inizia con Fashion che consente l’aggiornamento dei fashion blog preferiti, Stylesaint un vero e proprio personal stylist, Brit+Co la community della moda, Glam me che consente di condividere il proprio outfit, Money Wallet Free che monitora il proprio budjet, Instagram BETA che è popolarissima per condividere i look del giorno. Zinio che consente di selezionare e leggere le riviste preferite di moda, Global TC per seguire grazie al proprio Lumia la moda con 500 canali televisivi ed infine Evernote che consente di creare promemoria per la prova di un abito.