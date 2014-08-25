Il Galaxy S5 nomina per Ice Bucket Challenge Apple e HTC

[caption id="attachment_8114" align="alignleft" width="300"] Ice Bucket Challenge Galaxy S5[/caption] L’Ice Bucket Challenge è una delle mode del momento e anche nel mondo della tecnologia non si poteva fare a meno di fare delle nomine. Si tratta del Galaxy S5 che sfida l’iPhone 5S con una bella secchiata di acqua e ghiaccio e non solo, infatti oltre al top quality della Apple, la Samsung sfida anche l’HTC One M8 e il Nokia Lumia 930. Lo spot televisivo però non è altro che una strategia di marketing che serve per far comprendere le caratteristiche del dispositivo della casa sud coreana, sfruttando al meglio la moda del momento, che è stata lanciata per la lotta contro la SLA. La caratteristica principale è senza dubbio quella che riguarda la resistenza all’acqua e alla polvere che sicuramente gli altri dispositivi mobili non hanno e quindi è stato pubblicato un video su You Tube, dove c’è stato il famosissimo Ice Bucket Challenge del Samsung Galaxy S5. Dopo la secchiata d’acqua gelata il cellulare ha risposto con voce robotica: “Oddio è gelata”. Ovviamente lo spot non è un qualcosa di comico in quanto la società sud coreana ha deciso di fare anche una donazione all’associazione British Motor Neurone Disease. I nominati hanno risposto alla nomination ma con delle persone, per favorire la ricerca e quindi lotta contro la SLA.