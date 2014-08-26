Samsung progetta smartwatch rotondo

[caption id="attachment_7962" align="alignleft" width="300"] Moto 360[/caption]Secondo quanto sta emergendo in queste ore, Samsung starebbe preparando un nuovo smartwatch "rotondo", per poter aggredire in maniera ancora più convinta uno dei segmenti commerciali più caldi di questi prossimi mesi. A rivelare lo scoop è Sam Mobile, che tuttavia precisa come il progetto non dovrebbe essere pronto per l'imminente IFA 2014 (a Berlino), nonostante all'interno dello stesso evento Samsung lancerà il Gear Solo, la variante del Gear con scheda SIM integrata. Ne consegue che il lancio dello smartwach Samsung con display rotondo dovrebbe slittare tardivamente rispetto a quanto stanno facendo alcuni dei concorrenti. Non è nemmeno noto se lo smartwatch con display rotondo girerà su sistema operativo Tizen, oppure se andrà ad utilizzare il collaudato Android Wear di Google. Insommma, fitto mistero su un nuovo prodotto che, siamo certi, potrebbe rappresentare una nuova frontiera per gli smartwatch.