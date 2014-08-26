HTC Desire 820 sarà presentato all'IFA di Berlino

[caption id="attachment_8126" align="alignleft" width="300"] HTC Desire 820[/caption] All’IFA di Berlino sarà presentato l’HTC Desire 820, il primo smartphone che possiederà il un processore a 64 bit e otto core, ovvero lo Snapdragon 615. Proprio pochi giorni fa la società in questione, ha pubblicato la foto dell’820 che rappresenta una soddisfazione, mentre ieri sera sono stati messi i numeri 4, 9 e 64; altri numeri sicuramente importanti per la grande presentazione, ma soprattutto che riguardano il dispositivo in questione. Oltre a questi messaggi in codice, dall’azienda di Taiwan, sono stati pubblicati anche degli elenchi che indicano le tecnologia inserite sul mercato prima dei concorrenti e quindi ad oggi vuole stupire tutti con il primo processore a 64 bit su Android. Il chip è costituito con tecnologia a 28 nanometri ed ha un’architettura ARMv8, all’interno del SoC ci sarà poi una CPU con otto core ARM Cortex-A53 due che funzionano con 1,7 GH e due con 1 GHz. Inoltre sarà affiancata da una GPU Ardreno 405 e il processore sarà anche in grado di gestire il display che avrà una risoluzione WQXGA e fotocamere fino a 21 megapixel. Quindi una vera e propria innovazione che non potrà assolutamente mancare all’IFA di Berlino, non resta altro che attendere la presentazione dell’HTC Desire 820.