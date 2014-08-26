Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

HTC Desire 820 sarà presentato all'IFA di Berlino

Redazione Avatar

di Redazione

26/08/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_8126" align="alignleft" width="300"]HTC Desire 820 HTC Desire 820[/caption] All’IFA di Berlino sarà presentato l’HTC Desire 820, il primo smartphone che possiederà il un processore a 64 bit e otto core, ovvero lo Snapdragon 615. Proprio pochi giorni fa la società in questione, ha pubblicato la foto dell’820 che rappresenta una soddisfazione, mentre ieri sera sono stati messi i numeri 4,  9 e 64; altri numeri sicuramente importanti per la grande presentazione, ma soprattutto che riguardano il dispositivo in questione. Oltre a questi messaggi in codice, dall’azienda di Taiwan, sono stati pubblicati anche degli elenchi che indicano le tecnologia inserite sul mercato prima dei concorrenti e quindi ad oggi vuole stupire tutti con il primo processore a 64 bit su Android. Il chip è costituito con tecnologia a 28 nanometri ed ha un’architettura ARMv8, all’interno del SoC ci sarà poi una CPU con otto core ARM Cortex-A53 due che funzionano con 1,7 GH e due con 1 GHz. Inoltre sarà affiancata da una GPU Ardreno 405 e il processore sarà anche in grado di gestire il display che avrà una risoluzione WQXGA e fotocamere fino a 21 megapixel. Quindi una vera e propria innovazione che non potrà assolutamente mancare all’IFA di Berlino, non resta altro che attendere la presentazione dell’HTC Desire 820.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Iniziato il Programma di sostituzione dell'iPhone 5

Articolo Successivo

Superata la soglia delle 1000 app per gli smartwatch Gear

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019