Iniziato il Programma di sostituzione dell'iPhone 5

Redazione Avatar

di Redazione

27/08/2014

[caption id="attachment_1778" align="alignleft" width="300"]iPhone 5 vs. Samsung Galaxy S3 prezzo iPhone 5[/caption] Dal 29 agosto la Apple ha esteso anche in Europa la possibilità di sostituire gli iPhone 5 con la batteria difettosa. Questo nuovo piano di sostituzione è stato già effettuato negli Stati Uniti e in Cina ma come già annunciato, tutto questo riguarderà solo una serie di device. La Apple intanto solo negli ultimi 10 giorni ha reso nota la cosa decidendo così che un piccolo numero di dispositivi messi in vendita negli scorsi anni, potrebbero avere dei problemi di batteria e quindi non riuscendo a sostenere una sufficiente autonomia, avranno la possibilità di essere sostituiti. Tutto questo accade soprattutto quando l’indicatore della batteria non supera il 20% rendendo così il dispositivo inutilizzabile. L’iniziativa per la sostituzione dell’iPhone 5  sarà identica a quella avvenuta negli altri paesi, per fare ciò basterà semplicemente collegarsi alla pagina di verifica Apple ed inserire il proprio numero di serie. Ovviamente sarà necessario effettuare un backup dei dati, disattivare la funzione del trova il mio iPhone e tanto altro ancora prima di recarsi alla Apple per ricevere il nuovo modello. Non si sa se sarà disponibile anche il servizio di spedizione, ma ovviamente ogni cosa avrà il suo tempo, quindi non resta che informarsi e richiedere la sostituzione.

