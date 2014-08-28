Surface Pro 3 finalmente disponibile in Italia

[caption id="attachment_8145" align="alignleft" width="300"] Surface Pro 3[/caption] Surface Pro 3 da oggi sarà disponibile anche in Italia in quanto la Microsoft ha lanciato il prodotto in altri 25 mercati in tutto il mondo. La Docking Station arriverà invece il 12 settembre. L’oggetto in questione è un tablet che può sostituire appieno un computer portatile e quindi un vero e proprio gioiello multimediale per tutti i tipi di operazioni, partendo da quelle di intrattenimento fino ad arrivare a quelle di lavoro. Da oggi finalmente è disponibile anche in Italia, Australia, Austria, Cina, Canada, Belgio, Finlandia, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Corea , Lussemburgo, Hong Kong, Paesi Bassi, Malesia, Nuova Zelanda, Portogallo, Singapore, Norvegia, Spagna, Svizzera, Svezia, Thailandia e Taiwan; oltre ovviamente agli Stati Uniti, Regno Unito e Giappone che già godevano di questo dispositivo. Del Surface Pro 3 ci sono ben 5 modelli che sono: Intel Core i3, 64 GB e 4 GB di RAM, Intel Core i5, 256 GB e 8 GB di RAM, Intel Core i5, 128 GB e 4 GB di RAM, Intel Core i7, 256 GB e 8 GB di RAM, Intel Core i7, 256 GB e 8 GB di RAM, dunque dei veri e propri gioielli che la Microsoft ha deciso di voler aggiornare a breve.