Ufficializzata la presentazione dell'iPhone 6 il 9 Settembre
di Redazione
28/08/2014
Dopo tanti dubbi finalmente è stata annunciata ufficialmente la data della presentazione dell’iPhone 6, ovvero il 9 settembre. Alla fine è stato confermato il grande giorno per la compagnia Apple che in quel giorno non solo presenterà il nuovo dispositivo ma anche il nuovo sistema operativo, ovvero iOS 8 e probabilmente anche l’iWatch. La società da Cupertino di solito organizza i suoi eventi allo Yerba Buena Center di San Francisco e in altre occasioni anche nei propri centri di lavoro. Per la presentazione di queste tre fantastiche novità invece, pare che l’azienda californiana abbia scelto il Flint Center for the Performing Arts di Cupertino. Si modifica quindi lo stile ma soprattutto si cercherà di creare un’atmosfera familiare, dunque sicuramente ci sarà tanto entusiasmo, ma soprattutto ci sarà interesse da parte di tutti, non solo di quelli che si recheranno all’evento. Quest’anno gli inviti sono molto semplici, ovvero semplici con il logo della mela morsicata con la data, quindi 9.09.2014 e la frase “Wish we could say more” che tradotto in italiano significa: “Avremmo voluto dirvi di più”. Quindi pare che manchino pochi giorni alla data di presentazione dell’iPhone 6, e non resta altro che avere un po’ di pazienza per scoprire poi il dispositivo tanto atteso.
Articolo Precedente
Surface Pro 3 finalmente disponibile in Italia
Articolo Successivo
Diventa ufficiale il nuovo Gear S con SIM e display curvo
Redazione