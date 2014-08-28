Diventa ufficiale il nuovo Gear S con SIM e display curvo

[caption id="attachment_8045" align="alignleft" width="300"] Smartwatch ASUS[/caption]Smartphone e phablet a parte, il nuovo Gear S è certamente uno dei prodotti tecnologici made in Samsung più attesi della prossima stagione. Un'attesa che sarà naturalmente destinata a crescere esponenzialmente nel corso delle prossime settimane, visto e considerato che diventa non più un'indiscrezione, ma un elemento ufficiale, il nuovo Gear S, primo smartwatch Tizen con display curvo e con SIM integrata. Nel corso delle prossime settimane seguiremo con particolare attenzione il lancio di questo prodotto, uno dei preferiti dalla nostra redazione: il Gear S può infatti ben porsi come prodotto parzialmente sostitutivo dello smartphone, essendo in grado non solamente di poter adempiere alle funzionalità tradizionali degli elementi pro-fitness, quanto anche le funzioni di un ordinario cellulare (telefonate, SMS, ecc.). Insomma, un accessorio che gli amanti della vita all'aria aperta e dello sport non potranno assolutamente perdere!