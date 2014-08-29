Canon EOS 7D Mark II, le caratteristiche

[caption id="attachment_8159" align="alignleft" width="300"] Canon EOS 7D Mark II[/caption] Canon EOS 7D Mark II ha svelato le sue caratteristiche e l'ha fatto online, per far comprendere a tutti gli utenti i vantaggi che si avranno acquistando questa nuova reflex. La lista delle specifiche dovrebbe essere disponibile su Canon Rumors ed inoltre pare essere completa, fornendo così una panoramica di tutto ciò di cui potranno usufruire tutti gli amanti della fotografia. Si parte da un kit di due lenti, un 18-135 IS STM e un 15-85 IS senza STM ma ci sono dubbi sul sensore in quanto non si sa se sarà da 20,2 megapixel o meno, affiancato poi da un doppio processore di immagine DIGIC 6. Sarà dotata poi di un LCD fisso senza touch, con GPS integrato senza Wi Fi ed inoltre ci sarà una lente elettronica MF, con copertura OVF al 100%. Altra importante caratteristica è il sistema autofocus Dual Pixel CMOS a 65 punti. Si avrà quindi anche la possibilità di girare ottimi video a 1080p e 720p. Non resta altro quindi che acquistare la nuoca Canon EOS 7D Mark II per iniziare a catturare ogni singolo momento con altissima perfezione e per sfruttare al meglio tutte le caratteristiche della fantastica reflex messa a disposizione dall'azienda in questione.