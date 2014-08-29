HERE Maps Android arriva sui dispositivi Galaxy

[caption id="attachment_8156" align="alignleft" width="300"] HERE MAPS Android[/caption] HERE Maps Android, è finalmente disponibile per coloro che posseggono il medesimo sistema operativo. Tutto questo in esclusiva per i Galaxy mentre i Gear dovranno ancora attendere l'app specifica per lo smartwatch. La Nokia ha infatti sottoscritto un accordo con la Samsung che prevede tutto questo, quindi il famosissimo servizio di mappe sarà lanciato per la prima volta su Android e Tizen, permettendo agli utenti di sincronizzarsi per fare i propri per corsi con i propri dispositivi. In precedenza su Android il servizio più utilizzato era ovviamente, Google Maps. La qualità è ottima ma bisogna accedere ai server della Mountain View. Con HERE Maps Android invece sarà tutto molto più semplice e soprattutto possibile anche senza connessione, quindi è possibile essere offline ed usufruire del prodotto. Questo è sicuramente un enorme passo avanti che consente di dare un valore aggiunto alla Samsung. Conservare inoltre, una mappa sul proprio dispositivo è molto importante in quanto si possono avere maggiori prestazioni, operazioni e tanto altro e soprattutto quando viene cercato un luogo si può selezionare l'opzione: Auto, a piedi o trasporto pubblico. Quindi un vero e proprio navigatore con contenuti speciali che funziona anche senza la connessione ad internet; consigliatissima quindi questa app per gli utenti che posseggono un Galaxy.