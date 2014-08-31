L'iPhone 6 potrebbe avere la tecnologia NFC
di Redazione
31/08/2014
Ormai la presentazione del nuovo iPhone 6 è a giorni e pare sia stato confermato il supporto NFC che è stato individuato nella lista della scheda logica di alloggiamento; il chip sarà prodotto da NXP. Questa indiscrezione l'ha individuata un sito cinese e pare che la stessa azienda che fornisce Android sarà colei che aiuterà la Apple nella produzione. Questo chip sarà presente in tutte e due le versioni dell'iPhone 6, ovvero quella da 4,7 pollici e quella da 5.5 pollici. Le dimensioni saranno par a 5 mm di lunghezza e 5 di larghezza con 32 pin di connessioni a circuiti e stampanti. Ovviamente non si sa che cosa abbia convinto la società da Cupertino a convertirsi alla tecnologia NFC adottata anche dalla casa rivale, ma a quanto pare ci saranno delle evoluzioni, nonostante la stessa Apple tempo fa abbia dichiarato di non voler avere nulla a che fare con la nuova tecnologia NFC. Forse proprio il successo ottenuto da questa nuova tecnologia anche nei pagamenti, ha spinto la società californiana a voler cambiare rotta, ma soprattutto per essere al passo con i tempi e accontentare gli utenti fedeli alla mela morsicata, che avrebbero potuto cambiare il proprio dispositivo in uno Android. Dunque una mossa inteligente da parte della società californiana, fatta proprio per non perdere i clienti.
