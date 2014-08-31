L'LG G Watch R sarà presentato all'IFA 2014 di Berlino

[caption id="attachment_8185" align="alignleft" width="300"] LG G Watch R[/caption] L'LG G Watch R sarà presentato ufficialmente all'IFA 2014 di Berlino e al suo interno ci sarà il sistema operativo Andorid Wear. Quest'ultimo sarà caratterizzato da un display rotondo da 1,3 pollici OLED e da un design molto simile a quello del Motorola Moto 360. Si avranno quindi tutte le feature della piattaforma Google e oltre alle notifiche si potranno avere anche dei servizi di fitness già esistenti nei modelli precedenti, consentendo così di monitorare il battito cardiaco e di restare informati sulle condizioni fisiche proprie o di chi le indossa, sia durante l'attività fisica e sia durante il regolare stile di vita. Oltre però a queste caratteristiche si parla anche di una batteria più efficiente da 410 mAh, ma non si sa ancora se il metodo di ricarica sarà tramite cavo USB o tramite Wireless. Il processore sarà Qualcomm Snapdragon 400 da 1,2 GHz e con 512 MB di RAM e 4 GB di memoria esterna. L'LG G Watch R sarà inoltre un dispositivo impermeabile, che potrà essere utilizzato anche fino ad un metro di profondità. Non resta altro che attendere la presentazione per scoprire altri dettagli per poi decidere se effettuare o meno l'acquisto di questa fantastica novità.