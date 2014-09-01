L'iPhone 6 diventerà un metodo di pagamento
di Redazione
01/09/2014
L’iPhone 6 è il dispositivo più discusso del momento, infatti proprio nelle ultime ore si sta dicendo di tutto per cercare di scoprire in anteprima tutto quello che sarà presentato nei prossimi giorni. Il melafonino però tra le tante novità ha inclusa la capacità di trasformarsi in una vera e propria carta di credito grazie ad un sistema di pagamento e alla tecnologia NFC. L’idea è quella di trasformare il dispositivo in un canale preferenziale per effettuare pagamenti, infatti la Apple potrebbe mettere a disposizione degli utenti un vero e proprio portafoglio virtuale e tutto grazie alle novità e alla VISA, MasterCard e American Express. Lo stesso si potrebbe dire per il dispositivo iwatch in quanto nella stessa data dell’iPhone 6, saranno presentate le sue potenziali funzioni, molto simili a quelle dello smartphone in questione. Secondo alcune voci però la società da Cupertino avrebbe a disposizione già degli accordi importanti con delle catene retail e non solo in quanto ci dovrà essere un vero e proprio database dove sarà chiesta ai clienti una registrazione tramite carta di credito. Non resta altro quindi che attendere la presentazione dei dispositivi per scoprire questo ed altre funzioni messe a disposizione degli utenti dalla Apple.
