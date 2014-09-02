HTC Nexus 9, disponibili anche gli accessori

[caption id="attachment_8210" align="alignleft" width="300"] HTC Nexus 9[/caption] L’HTC Nexus 9 è in uscita e pare che stiano arrivando online le prime informazioni sull’uscita degli accessori e soprattutto pare che il tablet avrà una cover pieghevole con una tastiera e batteria extra. Secondo quanto è riportato online, ci sarà il case con tastiera che avrà le dimensioni di circa 228 x 320 x 5 mm mentre la parte che dovrà ricoprire lo schermo sarà di 228 x 153 mm. La tastiera inoltre dovrebbe essere dotata di una batteria da 450 mAh. Questo accessorio si adatterà perfettamente al dispositivo e sarà disponibile in varie colorazioni anche con materiale in pelle e sarà in grado di sbloccare e bloccare automaticamente il dispositivo con le funzionalità, quindi molto simile ad un vero e proprio ipad. L’HTC Nexus 9 è inoltre dotato di una micro USB mentre dall’altro lato c’è un indicatore LED utilizzato soprattutto per caricare la batteria. Non resta altro quindi che attendere l’uscita per iniziare a godere di tutti i benefici non solo del dispositivo ma anche dei vari accessori che sono stati creati appositamente, per tutti gli utenti che adorano la comodità e la protezione. Tra i vari mercati, oltre a quelli europei, si può notar che sono stati resi disponibili anche in altri paesi come ad esempio Korea, Russia ecc .