Per l'iPhone 6 non verrà cambiato il cavo Lighting

[caption id="attachment_8199" align="alignleft" width="300"] iPhone 6[/caption] L’iPhone 6 essendo tra gli smartphone che saranno presentati in modo imminente, continua a far parlare di se e questa volta, anche del suo cavo Lighting. Quest’ultimo infatti non sarà modificato e non ci saranno delle porte USB reversibili. Molte erano le voci a riguardo ma a quanto pare la Apple non ha preso in considerazione la modifica o la totale sostituzione del classico dock. Ovviamente ci sono molte persone che credono tutto ciò sia possibile durante la presentazione, ma sarà molto difficile che la società da Cupertino cambi i propri piani, in quanto non dovrebbero esserci grandissime novità poiché l’analista Ming Chi Kuo di KGI Securities, esperto del mondo Apple, ha negato una simile possibilità. Tutto questo infatti potrebbe rivelarsi una vera impresa e potrebbe anche compromettere gli investimenti e i costi ingenti per la Apple solo per un semplice miglioramento dell’esperienza al consumatore finale. Quindi a dirla tutta il nuovo iPhone 6 non vedrà una modifica del sul cavo Lighting e quindi gli utenti che poco amavano quest’ultimo, dovranno accontentarsi e accettare questa caratteristica inclusa anche nel nuovo modello dello smartphone. Non resta quindi che attendere il 9 settembre e scoprire tanto altro sul dispositivo della società da Cupertino.