Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Per l'iPhone 6 non verrà cambiato il cavo Lighting

Redazione Avatar

di Redazione

01/09/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_8199" align="alignleft" width="300"]iPhone 6 iPhone 6[/caption] L’iPhone 6 essendo tra gli smartphone che saranno presentati  in modo imminente, continua a far parlare di se e questa volta, anche del suo cavo Lighting. Quest’ultimo infatti non sarà modificato e non ci saranno delle porte USB reversibili. Molte erano le voci a riguardo ma a quanto pare la Apple non ha preso in considerazione la modifica o la totale sostituzione del classico dock. Ovviamente ci sono molte persone che credono tutto ciò sia possibile durante la presentazione, ma sarà molto difficile che la società da Cupertino cambi i propri piani, in quanto non dovrebbero esserci grandissime novità poiché l’analista Ming Chi Kuo di KGI Securities, esperto del mondo Apple, ha negato una simile possibilità. Tutto questo infatti potrebbe rivelarsi una vera impresa e potrebbe anche compromettere gli investimenti e i costi ingenti per la Apple solo per un semplice miglioramento dell’esperienza al consumatore finale. Quindi a dirla tutta il nuovo iPhone 6 non vedrà una modifica del sul cavo Lighting e quindi gli utenti che poco amavano quest’ultimo, dovranno accontentarsi e accettare questa caratteristica inclusa anche nel nuovo modello dello smartphone. Non resta quindi che attendere il 9 settembre e scoprire tanto altro sul dispositivo della società da Cupertino.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

HTC Nexus 9, disponibili anche gli accessori

Articolo Successivo

Galaxy Note Edge, smartphone con schermo “laterale”

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019