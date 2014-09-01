Galaxy Note Edge, smartphone con schermo “laterale”

[caption id="attachment_8232" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy Note Edge[/caption]In vena di particolari novità, Samsung ha avuto modo di presentare il suo nuovo Galaxy Note Edge, uno smartphone contraddistinto da un display che in un lato si “piega”, mostrando un nuovo approccio particolarmente innovativo. Lo smartphone – che con tutte le probabilità non arriverà mai in Italia, rimanendo quindi confinato in specifiche destinazioni – si presenta come una sorta di Galaxy Note 4 “curvo”: al display AMOLED con risoluzione 2560 x 1440, infatti, è stata aggiunta una “striscia” di pixel, curvata, da 160 pixel. L’obiettivo (riuscito) era coprire il bordo destro dello smartphone (ma il sinistro è rimasto identico), destinando a tale area la creazione di una sorta di barra per il quick launch. L’intenzione di vendere l’Edge in certi ristretti mercati sembra tuttavia essere figlia di una mancata convinzione di Samsung di entrare in larga scala in questo segmento con l’attuale prodotto. Un device che, pertanto, sembra essere un assaggio o una sperimentazione.