Samsung Galaxy Note 4, a breve l'uscita ufficiale sul mercato

Samsung Galaxy Note 4 Il Samsung Galaxy Note 4 è un Phablet che possiede come sistema operativo Android 4.4 KitKat, un display da 5,7 pollici Quad HD con risoluzione 2560 x 1440 pixel. È inoltre possibile interagire con il dispositivo attraverso un S Pen in dotazione e un processore Qualcomm Snapdragon 805 da 2,7 GHz, GPU Ardeno da 420 da 600 MHz e 3 GB di RAM e memoria interna da 32 o 64 GB. È dotato infine anche di uno slot con micro SD fino a 64 GB, fotocamera da 16 megapixel posizionata sul retro della scocca e obiettivo frontale da 3,7 megapixel. Il dispositivo inoltre è disponibile con i colori bianco, oro, rosa e nero. Non resta altro che attendere l'uscita del nuovo dispositivo Samsung Galaxy Note 4 per poi iniziare a sperimentare le nuove funzionalità che sicuramente saranno migliori del modello precedente in quanto la società sud coreana senza dubbio, cerca di fare degli enormi passi avanti per accontentare gli utenti che amano essere avanti nel mondo della tecnologia e non solo. Quindi questo dispositivo promette bene anche prima della sua uscita ufficiale sul mercato italiano e non solo. A breve si potranno avere maggiori info sul prodottoe non solo, ma anche come e quando entrerà sul mercato italiano e non.