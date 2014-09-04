Skype 5.4 update sugli Apple iPhone

[caption id="attachment_7813" align="alignleft" width="300"] Skype[/caption] Skype 5.4 è il nuovo aggiornamento dell’app che si è avuto su dispositivi Apple come l’iPhone. Infatti il social della Microsoft permette di avviare delle chiamate vocali di gruppo a partire anche da una semplice chat o da una chiamata singola o da una videochiamata. Il vecchio aggiornamento risale ad Aprile e ora la Microsoft ha deciso di realizzare nuove feature per i suoi utenti. In realtà si è avuta una vera e propria trasformazione proprio perché Skype è utilizzato principalmente per uno scambio di messaggi ma in alcuni casi è ovviamente meglio comunicare a livello vocale, ed è proprio per questa ragione che si è deciso di effettuare questo tipo di aggiornamento. La chat testuale infatti nella versione di Skype 5.4 potrà essere trasformata in una chiamata vocale o di gruppo con un massimo di quattro persone. Il numero dei partecipanti sarà indicato sopra la barra di navigazione ed inoltre sarà possibile visualizzare i contatti attivi e quelli che non lo sono. Infine la persona che ha deciso di avviare la chiamata può anche escludere delle persone senza interrompere la stessa. Per aggiungere invece altri partecipanti alla chiamata in corso è sufficiente toccare sul pulsante che raffigura un omino con il segno più.