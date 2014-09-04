IFA 2014, Samsung presenta Gear VR

[caption id="attachment_7655" align="alignleft" width="300"] Samsung Gear VR[/caption]Tra le novità più attese di Samsung all’IFA 2014 di Berlino, spicca il Gear VR, un visore di realtà aumentata realizzato in collaborazione con Oculus, non dotato di schermo, ma in grado di poter sfruttare il display Quad HD una volta di collegamento con il Note 4 o con il Note Edge (da infilare nella montatura dello strumento). Il visore è in grado di assicurare una visione panoramica di 96 gradi, mentre il software permette di allargare la visione di 360 gradi, semplicemente ruotando la testa. In proposito, sono state annunciate da Samsung alcune ghiotte novità, come le partnership con IMAX, che offrirà trailer e documentari per il cinema virtuale, o ancora con DreamWorks, che permetterà di interagire proattivamente con i propri personaggi. Cirque Du Soleil ha già preso disponibile il proprio spettacolo Zarkana in 3D e a 360 gradi, mentre Vevo ha reso disponibile la propria library con più di 100 mila concerti e video HD.