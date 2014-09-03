Samsung Gear S, disponibile ad ottobre?
03/09/2014
[caption id="attachment_8223" align="alignleft" width="300"] Samsung Gear S[/caption] Samsung Gear S è il nuovo smartwatch della casa sudcoreana con sistema operativo Tizen che sarà poi disponibile sicuramente a partire dal mese di ottobre su alcuni mercati. Non si sa però quando è che sarà disponibile in Europa, e non si sa nemmeno il prezzo di vendita, ma ovviamente trattandosi di un orologio che sicuramente sarà avanti rispetto ai concorrenti non ci si può aspettare poco. Il dispositivo infatti è il primo orologio della Samsung che è dotato di slot per SIM e supporta la connettività 3G oltre a quella Wi – Fi e quella Bluetooth, quindi si tratta di un dispositivo a se che non dovrà essere collegato ad uno smartphone o ad altro. L’utente quindi grazie a questo dispositivo avrà la possibilità di chiamare, rispondere alle telefonate e scrivere messaggi di testo ed infine ovviamente di ricevere le notifiche. C’è inoltre una tastiera virtuale che consente di digitare i contenuti direttamente dal polso. Il display è sicuramente curvo da 2 pollici e un cinturino flessibile. Molte sono le funzioni tra cui quelle legate al fitness per il benessere del soggetto che lo indossa ed infine è dotato di vari sensori tra cui quello per il cardiofrequenzimetro. Non resta quindi che acquistare in nuovo Samsung Gear S.
